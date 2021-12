Campania, dopo scossa di terremoto all’alba: paura tra i residenti (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sapri svegliata dal terremoto. Questa mattina, i sismografi dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato due scosse di terremoto, fortunatamente di lieve entità, a distanza di pochi minuti, in provincia di Salerno. La prima scossa, di magnitudo 2.4, è stata registrata poco prima delle ore 6 di oggi 23 dicembre a 9.6 km di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sapri svegliata dal. Questa mattina, i sismografi dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato due scosse di, fortunatamente di lieve entità, a distanza di pochi minuti, in provincia di Salerno. La prima, di magnitudo 2.4, è stata registrata poco prima delle ore 6 di oggi 23 dicembre a 9.6 km di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

