Campania, da oggi scatta l'ordinanza di De Luca: aperitivi vietati. Le regole (Di giovedì 23 dicembre 2021) Partono da oggi le restrizioni elencate nell'ultima ordinanza firmata dal governatore, Vincenzo De Luca, e dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Dunque per Natale e Capodanno saranno vietati gli apertivi all'aperto e l'asporto di cibi e bevande. Stop alla vendita di bevande nei contenitori rigidi la Vigilia di Natale, il 24 dicembre, e l'ultimo dell'anno, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

mattino5 : Al via oggi l'ordinanza di De Luca in Campania: niente cibo in strada. In diretta a #Mattino5 parla un ristoratore - occhio_notizie : Entra in vigore l'ordinanza che vieta di consumare cibo e bevande in strada #Natale #Campania #DeLuca - ciropellegrino : Da oggi è in vigore in #Campania l'ordinanza #DeLuca: si può bere solo acqua se si cammina in strada. #COVID19 - infoitinterno : COVID IN CAMPANIA. Oggi 2650 contagi e 7 decessi - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 2.650 Test: 49.957 Deceduti… -