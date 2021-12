Campania, aumento dell’Irpef fino a 600 euro: mazzata per tutti i cittadini (Di giovedì 23 dicembre 2021) Campania, aumento dell’Irpef fino a 600 euro e possibili rincari anche a Napoli: una mazzata per tutti i cittadini. mazzata sull’Irpef nella Regione Campania (Via web)A partire dall’1 gennaio 2022 arriva un aumento sull’Irpef nella Regione Campania. La manovra di bilancio della Regione prevede infatti un passaggio dall’aliquota fissa al 2,03% a quella progressiva. La percentuale cambia in base alle fasce di reddito ma può arrivare fino al 3,33% con un reddito di oltre 75mila euro. Le famiglie potrebbero dunque pagare oltre 582 euro in più all’anno. Potrebbero arrivare ulteriori aumenti anche a Napoli, che con il Patto anti-dissesto ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 23 dicembre 2021)a 600e possibili rincari anche a Napoli: unapersull’Irpef nella Regione(Via web)A partire dall’1 gennaio 2022 arriva unsull’Irpef nella Regione. La manovra di bilancio della Regione prevede infatti un passaggio dall’aliquota fissa al 2,03% a quella progressiva. La percentuale cambia in base alle fasce di reddito ma può arrivareal 3,33% con un reddito di oltre 75mila. Le famiglie potrebbero dunque pagare oltre 582in più all’anno. Potrebbero arrivare ulteriori aumenti anche a Napoli, che con il Patto anti-dissesto ...

Advertising

inforcampania : INTERNI - INFLAZIONE: LAURO (UNIMPRESA), PMI E FAMIGLIE STRANGOLATE DA AUMENTO PREZZI - tvoggi : CORONAVIRUS, IN CAMPANIA AUMENTANO I RICOVERI IN TERPAIA INTENSIVA Sono 2.650 i nuovi positivi al Covid in Campania… - Scisciano : Campania, Patriarca (FI): “Quali aumenti dopo l’Irpef?”: Il capogruppo azzurro: Regione alza le tasse invece di tag… - VesuvioLive : Covid in Campania, il bollettino del 22 dicembre: contagi e ricoveri in aumento, 7 i morti -