“Campagna Felix” | nasce il market dedicato ad aziende agricole e produttori campani

Salerno – Aumentare il valore aggiunto delle produzioni, sviluppare forme stabili di offerta collettiva ed ampliare il raggio d'azione aziendale: sono le tre prerogative del market "Campagna Felix" dedicato ad aziende agricole e piccoli produttori della Campania. Realizzato dall'agenzia di comunicazione integrata MTN Company e finanziato dal GAL Irno-Cavese "Terra è Vita", il progetto "Campagna Felix" risponde alla Misura 16 "Cooperazione" – Tipologia di Intervento 16.1.1 "Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura" – Azione 2 "Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)".

