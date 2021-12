Cambio di rotta per Alessandro Basciano | dopo il due di picche di Soleil si getta su Sophie

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 dicembre 2021)averci provato conSorge e Jessica Selassié,ha puntatoCodegoni. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti passato la notte insieme al nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, tradendo così la fiducia della giovane principessa.passa la notte conL’ingresso al Grande Fratello Vip diha creato delle tensioni trae Jessica, che ha confessato alla sua amica di essere incuriosita dal nuovo arrivato. “Tranquilla io ho detto ad Ale che per me ora non ci può essere nulla perché penso anche a te e a Gianmaria. Poi non è vero che passo tutto il tempo con lui e che abbiamo flirtato. Non ho intenzione di fare altro adesso, per me tu ...