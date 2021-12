Calenda insiste | ' Draghi premier fino al 2023 e anche la prossima legislatura'

Advertising

globalistIT : - danieledv79 : @gnaojones @amodio_enzo @marcopalears @GuidoAnselmi7 Bravo. Continuo a ripeterlo, ma il signore insiste dicendo che… -

Ultime Notizie dalla rete : Calenda insiste

Globalist.it

I partiti, secondo, 'ora hanno solo due strade davanti: o supportano questa disponibilità di Draghi, però assumendosi un rischio notevole nelle prime votazioni a maggioranza larga' oppure 'se ...... Giulia, Paola Cortellesi e Riccardo Milani, con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio ... L'unica condizione è chenel lavorare esclusivamente con l'esordiente profiler dell'FBI ...Il leader di Azione: " Invece di perdere tempo, si dovrebbe trovare un accordo su una figura come Cartabia per il Colle e poi andare da Draghi e chiedergli di restare al governo" ...Il sottosegretario Amendola (Pd): "Noi non voteremo mai Berlusconi, ci vuole un super partes". E Calenda fa un appello ai dem e a Iv su un nome come ...