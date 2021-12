Calciomercato Roma, nel mirino il terzino del Salisburgo! (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Roma è alla ricerca di un’alternativa a Rick Karsdorp per la seconda parte di stagione. Secondo quanto riportato da “Il Tempo”, il general manager dei giallorossi Tiago Pinto avrebbe messo gli occhi su Rasmus Kristensen, terzino destro in forza al Redbull Salisburgo. Tiago PintoIl danese, classe 1997, piace ed è stato visionato più volte dalla società capitolina, che ha registrato nel suo contratto la presenza di una clausola rescissoria da 10 milioni di euro. La dirigenza del Salisburgo, dal suo canto, non sembra intenzionata a fare sconti: il club non ha alcuna intenzione di cedere Rasmussen in prestito e accetterà solamente una cessione a titolo definitivo. SANTO ROMEO Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 dicembre 2021) Laè alla ricerca di un’alternativa a Rick Karsdorp per la seconda parte di stagione. Secondo quanto riportato da “Il Tempo”, il general manager dei giallorossi Tiago Pinto avrebbe messo gli occhi su Rasmus Kristensen,destro in forza al Redbull Salisburgo. Tiago PintoIl danese, classe 1997, piace ed è stato visionato più volte dalla società capitolina, che ha registrato nel suo contratto la presenza di una clausola rescissoria da 10 milioni di euro. La dirigenza del Salisburgo, dal suo canto, non sembra intenzionata a fare sconti: il club non ha alcuna intenzione di cedere Rasmussen in prestito e accetterà solamente una cessione a titolo definitivo. SANTO ROMEO

Advertising

cmdotcom : Ultras #Lazio contro Acerbi: 'Uomo senza onore, via da Roma subito. Nessun perdono per chi tradisce' #VeneziaLazio… - Revenge810 : RT @cmdotcom: Ultras #Lazio contro Acerbi: 'Uomo senza onore, via da Roma subito. Nessun perdono per chi tradisce' #VeneziaLazio https://t.… - notiziasportiva : #Calciomercato Roma, regalo per Mou: colpo da 10 milioni - ilpodsport : #Calciomercato Mercato Roma, Grillitsch è a un passo: tutti gli aggiornamenti #ilpodsport - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaSampdoria verso #RomaInter #Roma @TuttoASRoma24 #Calciomercato Roma, Mourinho ac… -