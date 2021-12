Calciomercato Napoli: occhi su Dragowski. La situazione (Di giovedì 23 dicembre 2021) Calciomercato Napoli: il club partenopeo ha messo nel mirino Bartlomej Dragowski. Cambiano i portieri in casa azzurra? Il Napoli ha messo nel mirino Bartlomej Dragowski, attualmente alle prese con un lungo infortunio. Lo riporta La Nazione. Non è da escludere, scrive il quotidiano, che il club azzurro presenti una proposta ai viola già nelle prossime settimane. Da capire, però, cosa vorrebbe fare a quel punto il club campano con almeno uno dei due portieri in rosa tra Alex Meret e David Ospina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021): il club partenopeo ha messo nel mirino Bartlomej. Cambiano i portieri in casa azzurra? Ilha messo nel mirino Bartlomej, attualmente alle prese con un lungo infortunio. Lo riporta La Nazione. Non è da escludere, scrive il quotidiano, che il club azzurro presenti una proposta ai viola già nelle prossime settimane. Da capire, però, cosa vorrebbe fare a quel punto il club campano con almeno uno dei due portieri in rosa tra Alex Meret e David Ospina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

