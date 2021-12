Calciomercato Milan, il Marsiglia vende Kamara: rossoneri alla finestra (Di giovedì 23 dicembre 2021) Calciomercato Milan: Kamara, centrocampista nel mirino anche dei rossoneri, può lasciare il Marsiglia già nelle prossime settimane Via a Gennaio? Secondo quanto riferisce RMC Sport in Francia, l’Olympique Marsiglia, visto che le trattative per il rinnovo non si sbloccano, è pronto a vendere Boubacar Kamara a gennaio, ma solo se dovesse arrivare un’offerta adeguata. Sul giovane centrocampista, che è in scandenza di contratto e quindi in estate sarà svincolato, ci sono diversi club, tra cui anche il Milan e il Manchester United. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021), centrocampista nel mirino anche dei, può lasciare ilgià nelle prossime settimane Via a Gennaio? Secondo quanto riferisce RMC Sport in Francia, l’Olympique, visto che le trattative per il rinnovo non si sbloccano, è pronto are Boubacara gennaio, ma solo se dovesse arrivare un’offerta adeguata. Sul giovane centrocampista, che è in scandenza di contratto e quindi in estate sarà svincolato, ci sono diversi club, tra cui anche ile il Manchester United. L'articolo proviene da Calcio News 24.

