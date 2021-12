Calciomercato Milan – Il Marsiglia apre alla cessione di Kamara a gennaio

Advertising

Gazzetta_it : Alto, tecnico e lo manda Mbappé: per l'attacco del Milan spunta Kolo Muani - MilanWorldForum : Milan su Aaronson: le news dagli Usa QUI -) - Legacycorp : RT @SilvestriP: Calciomercato invernale 2022: le date di inizio e fine sessione #ASRoma #Juventus #Inter #Napoli #Lazio #Fiorentina #Milan… - _Loken : Luis Alberto e Acerbi probabile partenza a giugno, problemi con sarri Il #milan punta gli occhi verso il Belgio. #calciomercato - sportli26181512 : Milan, interesse per Svanberg: Secondo quanto rivelato dal Resto del Carlino, il Milan sarebbe ancora interessato a… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Commenta per primo Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora tutto da scrivere. Il fuoriclasse svedese la scorsa primavera ha firmato un contratto che lo lega alfino a giugno 2022 e nonostante la scadenza ormai prossima, ancora non si è esposto pubblicamente sulla possibile decisione per la stagione che verrà. Secondo gli esperti per Ibra, superata ...Commenta per primo Secondo quanto rivelato dal Resto del Carlino, ilsarebbe ancora interessato al centrocampista del Bologna Svanberg. Lo svedese ha un contratto in scadenza nel 2023 e piace anche ad Arsenal e Inter.Contro l'Empoli, Alessandro Florenzi è tornato al gol in Italia dopo oltre due anni: l'ultimo era arrivato nella stagione 18/19 con la maglia della Roma ...Il portiere del Parma svela l'ultimo sogno della carriera, quello di vivere un'esperienza in America. Il rimpianto Champions League e la confessione sul periodo alla Juventus con Cristiano Ronaldo.