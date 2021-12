Calciomercato, derby di Milano in vista per Aubameyang? Le ultime (Di giovedì 23 dicembre 2021) Calciomercato Milan, l’Arsenal ha deciso di cedere Aubameyang a gennaio: è derby tra Milan e Inter per accaparrarselo Oltre a quello per la vittoria dello scudetto, nel prossimo mese di gennaio potrebbe accendersi un clamoroso derby di mercato tra Milan e Inter. Come riportato da ESPN infatti, l’Arsenal avrebbe deciso di cedere Aubameyang già nella prossima sessione di mercato. Sul calciatore ci sarebbe il forte interesse delle due squadre di Milano, pronte a prelevarlo in prestito (secco) anche per sei mesi. La pista va monitorata con attenzione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021)Milan, l’Arsenal ha deciso di cederea gennaio: ètra Milan e Inter per accaparrarselo Oltre a quello per la vittoria dello scudetto, nel prossimo mese di gennaio potrebbe accendersi un clamorosodi mercato tra Milan e Inter. Come riportato da ESPN infatti, l’Arsenal avrebbe deciso di cederegià nella prossima sessione di mercato. Sul calciatore ci sarebbe il forte interesse delle due squadre di, pronte a prelevarlo in prestito (secco) anche per sei mesi. La pista va monitorata con attenzione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Derby di mercato in vista? - gilnar76 : Calciomercato #Milan, derby con l’Inter per Aubameyang: le ultime #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Calciomercato #Milan, derby con l’#Inter per #Aubameyang: le ultime - sportli26181512 : Bergomi sicuro: ‘Inter, i campionati si vincono a Natale’: Beppe Bergomi a Sky: 'Coi tre punti si può recuperare. P… - sportli26181512 : Torino, le scelte contro l'Inter a centrocampo: la certezza è Pobega: Per Tommaso Pobega la partita di stasera cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato derby Calciomercato, derby di Milano in vista per Aubameyang? Le ultime ASCOLTA Calciomercato Milan, l'Arsenal ha deciso di cedere Aubameyang a gennaio: è derby tra Milan e Inter per accaparrarselo Oltre a quello per la vittoria dello scudetto, nel prossimo mese di gennaio ...

Lettera di un tifoso interista alla società del Catania Ricordo il derby contro il Palermo, i goal di Mascara che è arrivato addirittura a Tonga, poi la scalata verso la semifinale di Coppa Italia e la mancata qualificazione in Europa nel 2011 e nel 2013. ...

Calciomercato, derby di Milano in vista per Aubameyang? Le ultime Calcio News 24 L'Inter si gode il primato, il Milan c'è L'Inter corre e non si ferma, il Milan insegue, il Napoli fatica e perde la scia scudetto e la Juve lentamente cerca di recuperare. L'ultima giornata del girone d'andata consegna un Natale felice sott ...

Juve Women, sarà derby d’Italia contro l’Inter ai quarti di Coppa Italia Continua il percorso in Coppa Italia della Juve Women. Ai quarti di finale le bianconere affronteranno l'inter ...

ASCOLTAMilan, l'Arsenal ha deciso di cedere Aubameyang a gennaio: ètra Milan e Inter per accaparrarselo Oltre a quello per la vittoria dello scudetto, nel prossimo mese di gennaio ...Ricordo ilcontro il Palermo, i goal di Mascara che è arrivato addirittura a Tonga, poi la scalata verso la semifinale di Coppa Italia e la mancata qualificazione in Europa nel 2011 e nel 2013. ...L'Inter corre e non si ferma, il Milan insegue, il Napoli fatica e perde la scia scudetto e la Juve lentamente cerca di recuperare. L'ultima giornata del girone d'andata consegna un Natale felice sott ...Continua il percorso in Coppa Italia della Juve Women. Ai quarti di finale le bianconere affronteranno l'inter ...