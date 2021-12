Calcio: Vicenza, 6 giocatori e 5 membri dello staff positivi al Covid (Di giovedì 23 dicembre 2021) Vicenza, 23 dic. – (Adnkronos) – Sono in tutto 11, 6 calciatori e 5 membri dello staff, i positivi al Covid all’interno del gruppo squadra del Vicenza. Lo rende noto il club biancorosso con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. “All’esito dei tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri, la società LR Vicenza comunica che in totale sono emersi 11 casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra, che coinvolgono 6 giocatori e 5 membri dello staff. Tutti i soggetti sono stati posti in isolamento domiciliare, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. Il restante gruppo squadra verrà nuovamente sottoposto a ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 dicembre 2021), 23 dic. – (Adnkronos) – Sono in tutto 11, 6 calciatori e 5, ialall’interno del gruppo squadra del. Lo rende noto il club biancorosso con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. “All’esito dei tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri, la società LRcomunica che in totale sono emersi 11 casi dità al-19 all’interno del gruppo squadra, che coinvolgono 6e 5. Tutti i soggetti sono stati posti in isolamento domiciliare, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. Il restante gruppo squadra verrà nuovamente sottoposto a ...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Vicenza, 6 giocatori e 5 membri dello staff positivi al Covid... - sportal_it : Vicenza, i casi di positività al Covid-19 sono 11 - ilbassanese : LR Vicenza gioca il 13 gennaio a Lecce, poi il 15 e il 22 febbraio si recupera al Menti con Alessandria e Cittadella - TgrRaiPuglia : #SerieB: il Lecce dovrà anche recuperare la gara contro il Vicenza che non si è giocata perché i calciatori giallor… - mattinodipadova : In isolamento anche le squadre di calcio: dopo il caso Salernitana, anche il Vicenza calcio in emergenza. A Sassari… -