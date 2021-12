Calcio: sfuma Botheim per la Lazio, l'attaccante norvegese va in Russia al Krasnodar (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - sfuma un obiettivo di mercato per la Lazio. Erik Botheim, attaccante norvegese classe 2000 in forza al Bodø/Glimt e autore di tre gol contro la Roma in Conference League, si trasferisce infatti in Russia, al Krasnodar. Il club norvegese ha accettato l'offerta di 5 milioni presentata nei giorni scorsi. Botheim ha firmato fino al 2025. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. - (Adnkronos) -un obiettivo di mercato per la. Erikclasse 2000 in forza al Bodø/Glimt e autore di tre gol contro la Roma in Conference League, si trasferisce infatti in, al. Il clubha accettato l'offerta di 5 milioni presentata nei giorni scorsi.ha firmato fino al 2025.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio sfuma Futsal Pescara, sfuma la Supercoppa italiana: Falconara vince 3 - 1 La seconda finale persa del mese nulla toglie al valore di un Pescara che ha comunque dimostrato di esserci e lottare fino in fondo. Dopo la Futsal WEC, sfuma anche la Supercoppa che va per la prima volta al Città di Falconara con il risultato di 3 - 1. Primo tempo di grande intensità con Sestari che interviene su Pato e Boutimah che ferma sulla linea ...

Independent - Chieti Calcio Femminile 4 - 6 dcr: sintesi e tabellino CHIETI " ll Chieti Calcio Femminile passa il turno di Coppa Italia e si qualifica per i quarti di finale battendo l'... ma un difensore riesce a respingere e l'azione sfuma. Due minuti prima del riposo ...

Amatrice, sfuma il doppio vantaggio: sul campo del Castrum è 2-2. Il ds Di Loreto: «Anche l'arbitro ci ha messo del suo» RIETI - Per Amatrice un pari pieno di rimpianti: termina 2-2 in casa del Castrum Monterotondo. Tiengo e Colangeli mettono la firma ma un rigore e una punizione per i padroni di casa riportano sempre..

