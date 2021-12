Calcio | Serie B | ufficiale il rinvio delle giornate previste il 26 e il 29 dicembre

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. – (Adnkronos) – Ora è: le duediB in programma il 26 e il 29sono state rinviate. Lo ha deciso l’Assemblea della Lega riunita in videoconferenza con tutte le società del campionato cadetto presenti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

DiMarzio : #SerieC | Il #Catania è fallito

... con i recuperi della 18esima giornata il 13 - le parole di Mauro Balata , presidente della Lega diB - Recupereremo le giornate inizialmente previste a Natale il 15 e il 22 gennaio con ...Un numero esiguo rispetto alle ultime giornate Top 11 ? L'uomo copertina dell'ultima giornata diA del 2021 è Franck Kessie (voto 7,5 - 26 crediti). Il 'Presidente', con una bella doppietta, ...La decisione è arrivata. Per via dei tanti casi positivi al Covid che hanno riguardato le compagini coinvolte, la Lega di Serie B ha deciso di sospendere il campionato. Per questo, i prossimi due turn ...Torna l'obbligo di mascherina FFP2 all'aperto ma fortunatamente la capienza degli impianti sportivi resta al 75%. Alle 17 la decisione finale del Consiglio dei Ministri.