Calcio | Politano | ' perdere così fa male ma non siamo finiti e lo dimostreremo'

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Napoli, 23 dic. - (Adnkronos) - "fa, visto che abbiamo provato a vincerla in tutti i modi ma none lo".su Instagram l'attaccante del Napoli Matteoall'indomani del ko in casa contro lo Spezia che allontana gli azzurri dalla vetta della Serie A.

Dopo l'esaltante vittoria di San Siro contro il Milan, nuova caduta contro i liguri, manon si dà per vinto: ' Perdere così fa male, visto che abbiamo provato a vincerla in tutti i modi. Ma ...Non che a Lozano e, di fatto gli uomini deputati a far vacillare il fortino ligure, le cose vadano meglio: se al tutto si aggiunge una squadra incapace di portare a casa un pareggio quando ...Napoli, 23 dic. – (Adnkronos) – “Perdere così fa male, visto che abbiamo provato a vincerla in tutti i modi ma non siamo finiti e lo dimostreremo”. Così su Instagram l’attaccante del Napoli Matteo Pol ...E' un Matteo Politano agguerrito dopo la sconfitta contro lo Spezia, la terza consecutiva tra le mura amiche per il Napoli.