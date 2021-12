Calcio: Politano, ‘perdere così fa male ma non siamo finiti e lo dimostreremo’ (Di giovedì 23 dicembre 2021) Napoli, 23 dic. – (Adnkronos) – “Perdere così fa male, visto che abbiamo provato a vincerla in tutti i modi ma non siamo finiti e lo dimostreremo”. così su Instagram l’attaccante del Napoli Matteo Politano all’indomani del ko in casa contro lo Spezia che allontana gli azzurri dalla vetta della Serie A. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Napoli, 23 dic. – (Adnkronos) – “Perderefa, visto che abbiamo provato a vincerla in tutti i modi ma none lo dimostreremo”.su Instagram l’attaccante del Napoli Matteoall’indomani del ko in casa contro lo Spezia che allontana gli azzurri dalla vetta della Serie A. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

