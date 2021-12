Calcio: Pelé lascia l’ospedale e trascorrerà il Natale a casa (Di giovedì 23 dicembre 2021) Una buona notizia dal Brasile. Uno dei giocatori più forti della storia del Calcio, Pelé, che era stato ricoverato per ben due volte a causa di una massa tumorale al colon destro, è stato dimesso. Il brasiliano lascia l’ospedale Albert Einstein dov’era tornato ad inizio dicembre (era infatti stato ricoverato per la prima volta nel mese di settembre). Calcio: Pelè ricoverato nuovamente in ospedale Il calciatore carioca potrà dunque trascorrere a casa le festività natalizie. Le parole in una nota dell’ospedale: “Il paziente è in condizioni stabili e continuerà in seguito il trattamento di chemioterapia relativo al tumore rilevato a settembre”. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di giovedì 23 dicembre 2021) Una buona notizia dal Brasile. Uno dei giocatori più forti della storia del, che era stato ricoverato per ben due volte a causa di una massa tumorale al colon destro, è stato dimesso. Il brasilianoAlbert Einstein dov’era tornato ad inizio dicembre (era infatti stato ricoverato per la prima volta nel mese di settembre).: Pelè ricoverato nuovamente in ospedale Il calciatore carioca potrà dunque trascorrere ale festività natalizie. Le parole in una nota del: “Il paziente è in condizioni stabili e continuerà in seguito il trattamento di chemioterapia relativo al tumore rilevato a settembre”. Foto: Lapresse

