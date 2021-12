Calcio, l’Italia chiude il 2021 al sesto posto nel ranking FIFA. Comanda sempre il Belgio (Di giovedì 23 dicembre 2021) Siamo ai titoli di coda del 2021 e quest’annata per tanti motivi resterà indimenticabile. La Nazionale di Roberto Mancini non è riuscita a regalarsi la ciliegina sulla torta della qualificazione ai Mondiali in Qatar in maniera diretta, ma nel 2022 si proverà a rimediare. Di sicuro, il trionfo continentale è qualcosa che ha fatto la storia, considerato che la selezione del Bel Paese non conquistava il successo da ben 53 anni. Un risultato che ha permesso alla formazione di Mancini di scalare la classifica del ranking FIFA e di concludere l’anno al sesto posto, guadagnando quattro posizioni e 115,77 punti rispetto al dicembre 2020. Per il quarto anno consecutivo il Belgio si conferma al comando della classifica mondiale davanti a Brasile e Francia. A seguire troviamo l’Inghilterra, ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 dicembre 2021) Siamo ai titoli di coda dele quest’annata per tanti motivi resterà indimenticabile. La Nazionale di Roberto Mancini non è riuscita a regalarsi la ciliegina sulla torta della qualificazione ai Mondiali in Qatar in maniera diretta, ma nel 2022 si proverà a rimediare. Di sicuro, il trionfo continentale è qualcosa che ha fatto la storia, considerato che la selezione del Bel Paese non conquistava il successo da ben 53 anni. Un risultato che ha permesso alla formazione di Mancini di scalare la classifica dele di concludere l’anno al, guadagnando quattro posizioni e 115,77 punti rispetto al dicembre 2020. Per il quarto anno consecutivo ilsi conferma al comando della classifica mondiale davanti a Brasile e Francia. A seguire troviamo l’Inghilterra, ...

