(Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - "Sappiamo cosa ci aspetterà con il, personalmente è al primo posto delle squadre chevoluto evitare.dinel migliore dei modi: prima dici aspettano tutto gennaio e i primi dieci giorni di febbraio da vivere molto intensamente". Lo dice l'allenatore dell'Inter, Simone, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, sulla sfida degli ottavi di finale di Champions League che opporrà i nerazzurri ai Reds.

Advertising

repubblica : Inter, i 46 punti di Inzaghi sono un indizio scudetto - sportface2016 : #Inter, #Inzaghi avvisa: '#Juventus da tenere d'occhio per lo scudetto, farà un grande girone di ritorno' - TV7Benevento : Calcio: Inzaghi, 'Liverpool squadra che avrei evitato, cercheremo di arrivarci al meglio'... - TV7Benevento : Calcio: Inzaghi, 'Juve farà un grande girone di ritorno, sarà da tenere d'occhio'... - Fantacalcio : Inter, mister Inzaghi alza la guardia: 'Attenzione a Juventus e Liverpool' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Inzaghi

In questa stagione, infatti, la squadra dinon aveva mai vinto di misura in questo modo, l'... La vittoria di ieri è l'ennesima dimostrazione che spesso nelil risultato è meglio del bel ...Allenatore: SimoneTORINO (3 - 4 - 2 - 1) : Milinkovic - Savic 6; Djidji 6, Bremer 6.5, Buongiorno 6 (dal 21 st Rodriguez 6); Singo 5.5, Lukic 6, Pobega 6 (dal 21 st Mandragora 6), Aina 5.5 ...Roma, 23 dic. - "Sappiamo cosa ci aspetterà con il Liverpool, personalmente è al primo posto delle squadre che avrei voluto evitare. Cercheremo di arrivarci nel ...Roma, 23 dic. - "Credo che la Juventus possa fare un grande girone di ritorno. È un'ottima squadra, ha perso qualche punto, ma abbiamo visto che è in ripresa: n ...