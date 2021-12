Calcio, football’s coming Rome. Gli immortali di Wembley, un titolo atteso 53 anni e il deus ex machina Roberto Mancini (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il sogno è diventato realtà: 53 anni dopo la Nazionale italiana di Calcio si è laureata campione d’Europa. Dalle immagini in bianco e nero di Giacinto Facchetti a quelle a colori, nitide e in 4K di Giorgio Chiellini. La Nazionale ha battuto, ai rigori, a casa loro gli inglesi chiudendo il cerchio. football’s coming Rome. Gli azzurri, al di la dei 34 risultati utili, degli 87 gol realizzati e dei solo 11 subiti in quel lungo percorso a precedere e durante la rassegna, hanno dimostrato che una vittoria può arrivare non necessariamente perché c’è un nemico da combattere. Questa formazione è stata quella della voglia di giocare, di vincere divertendosi e della sofferenza. In poche parole, un gruppo coeso, una famiglia. Grandi meriti a Roberto Mancini e al suo staff che ci ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il sogno è diventato realtà: 53dopo la Nazionale italiana disi è laureata campione d’Europa. Dalle immagini in bianco e nero di Giacinto Facchetti a quelle a colori, nitide e in 4K di Giorgio Chiellini. La Nazionale ha battuto, ai rigori, a casa loro gli inglesi chiudendo il cerchio.. Gli azzurri, al di la dei 34 risultati utili, degli 87 gol realizzati e dei solo 11 subiti in quel lungo percorso a precedere e durante la rassegna, hanno dimostrato che una vittoria può arrivare non necessariamente perché c’è un nemico da combattere. Questa formazione è stata quella della voglia di giocare, di vincere divertendosi e della sofferenza. In poche parole, un gruppo coeso, una famiglia. Grandi meriti ae al suo staff che ci ...

