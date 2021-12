Calcio: Fiorentina. Venuti 'Pronti a lottare per nuovi obiettivi' (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il difensore viola e ieri capitano: "Siamo risorti proprio come una Fenice" FIRENZE - "Proprio come una Fenice risorge dalle proprie ceneri, anche la Fiorentina è rinata! Dopo anni passati a lottare ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il difensore viola e ieri capitano: "Siamo risorti proprio come una Fenice" FIRENZE - "Proprio come una Fenice risorge dalle proprie ceneri, anche laè rinata! Dopo anni passati a...

Advertising

TotoeCalcio : #Classifica #Calcio #SerieA. L' #Inter non perde l' occasione. Vince e mantiene la distanza dalle inseguitrici. Res… - sportli26181512 : Ikoné-#Fiorentina, è fatta: il giocatore è in città per le visite mediche: Ikoné-#Fiorentina, è fatta: il giocatore… - Gazzetta_it : Ikoné sbarcato a Firenze per le visite mediche: è lui il colpo per tornare in Europa #Fiorentina - surfasport : ???? CALCIO MERCATO: LA FIORENTINA PRENDE IKONE’ ?? La #Fiorentina ha messo a segno il primo del #calciomercato di Gen… - fzola_ : Hellas Verona, un punto con la Fiorentina per chiudere anno e andata. Tudor: «Bel pareggio, peccato per il gol subi… -