Calcio e Covid: la B sospende il campionato. Slittano le gare del 26 e 29 dicembre (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dicembre2021 - Di fronte alla nuova esplosione di casi Covid che riguardano l'intero paese la Lega di serie B ha deciso di sospendere il campionato. I prossimi due turni, gli ultimi del 2021,... Leggi su lanazione (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 232021 - Di fronte alla nuova esplosione di casiche riguardano l'intero paese la Lega di serie B ha deciso dire il. I prossimi due turni, gli ultimi del 2021,...

Advertising

avespartacus : RT @sportmediaset: Il Covid ferma la #SerieB: rinviate le gare del 26 e 29 dicembre. #SportMediaset - PerFotografia : RT @Corriere: Covid, la serie B rinvia a gennaio le 2 giornate di campionato previste per il 26 e 29 ... - italexit9 : CARI TIFOSI DEL CALCIO, LEGGETE BENE...MA PROPRIO BENE E...DIVULGATE!!! NAPOLII: INSIGNE VACCINATO CON TRE DOSI, È… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Covid: Serie B; rinviate giornate 26 e 29 dicembre In corso assemblea per stabilire nuove date - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Un altro componente del gruppo squadra è risultato positivo al Covid-19 -