Calcio e Covid, brutte notizie anche da Alessandria per il Benevento (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Iniziano ad aumentare i positivi al Covid-19 anche in casa Alessandria. Dopo un contagio comunicato lo scorso 17 dicembre, il club piemontese ha annunciato la positività di altri tre componenti del gruppo squadra. Incassato il rinvio con il Monza e in attesa che la Lega si pronuncia sulla gara con la Spal, finita in quarantena per decisione del Ausl, il Benevento rischia dunque di chiudere in largo anticipo il suo 2021, con tre partite da recuperare. La formazione di Fabio Caserta dovrebbe infatti scendere in campo al "Moccagatta" il prossimo 29 dicembre, ma a questo punto è lecito ipotizzare il possibile rinvio anche del match con i grigi di Moreno Longo. Il tutto, naturalmente, in attesa delle decisione dell'assemblea di Lega in programma ...

