Calcio e Covid: allo stadio solo con la mascherina FFP2 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNei giorni scorsi si era paventata la possibilità di entrare negli stadi solo se in possesso di un tampone negativo, anche per i vaccinati. Stando a quanto trapela dalla cabina di regia, il Governo starebbe invece pensando a un'altra misura, mantenendo l'attuale capienza del 75%. Per assistere a una partita di Calcio, così come per andare a teatro, cinema o utilizzare i mezzi pubblici, sarà obbligatorio indossare una mascherina FFP2. Tra le altre misure attese, anche quella delle riduzione della validità del green pass che dovrebbe passare dagli attuali nove mesi a sei. Le decisioni definitive verranno prese durante il Consiglio dei Ministri, in programma questo pomeriggio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

