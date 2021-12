Calcio, capienza negli stadi confermata al 75%, ma con obbligo delle mascherine FFP2 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ci sono degli sviluppi relativamente alla gestione degli eventi sportivi in Italia per fronteggiare la cosiddetta ‘quarta ondata’ del Covid-19. La Gazzetta dello Sport ha fornito alcune indicazioni che il Governo sta elaborando per cercare di ridurre al meglio le conseguenze che il Coronavirus sta avendo negli ultimi giorni. Per questo, parlando di restrizioni si va verso l’obbligo di mascherine FFP2, anche all’aperto e anche in zona bianca, per assistere agli eventi sportivi, partite di campionato comprese, oltre che per andare al cinema, a teatro o viaggiare sui mezzi di trasporto (al chiuso sarà vietato il consumo di cibi e bevande). Non dovrebbe, invece, mutare la percentuale di capienza degli stadi pari al 75%. Oggi si terrà il Consiglio dei ministri che dovrà deliberare il ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ci sono degli sviluppi relativamente alla gestione degli eventi sportivi in Italia per fronteggiare la cosiddetta ‘quarta ondata’ del Covid-19. La Gazzetta dello Sport ha fornito alcune indicazioni che il Governo sta elaborando per cercare di ridurre al meglio le conseguenze che il Coronavirus sta avendoultimi giorni. Per questo, parlando di restrizioni si va verso l’di, anche all’aperto e anche in zona bianca, per assistere agli eventi sportivi, partite di campionato comprese, oltre che per andare al cinema, a teatro o viaggiare sui mezzi di trasporto (al chiuso sarà vietato il consumo di cibi e bevande). Non dovrebbe, invece, mutare la percentuale dideglipari al 75%. Oggi si terrà il Consiglio dei ministri che dovrà deliberare il ...

Advertising

sportface2016 : La stretta sugli stadi sembra scongiurata: al 75% in zona bianca, gialla e arancione. In zona rossa porte chiuse pe… - OA_Sport : Il Governo si prepara a deliberare un decreto con nuove restrizioni: per gli eventi sportivi si pensa all'uso delle… - Fprime86 : RT @sportface2016: La stretta sugli stadi sembra scongiurata: al 75% in zona bianca, gialla e arancione. In zona rossa porte chiuse per tut… - Fantacalcio : Stadi italiani, nuove regole anti Covid: da capienza a mascherine, le decisioni del Governo - psb_original : Stadi, obbligo mascherina FFP2 ma capienza ancora al 75% #SerieB -