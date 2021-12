Cagliari | Giulini | “Con Mazzarri usciremo fuori da questa situazione”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) “La società è la prima responsabile, ma sono certo che con il lavoro verremoda, sostenendo. Ai tifosi dico di stare vicino ai giocatori, ne hanno bisogno“. A parlare è Tommaso, presidente del, ai microfoni de L’Unione Sarda, alla luce della crisi dei rossoblù, penultimi con 10 punti in classifica. E sulle voci di una cessione del club: “Il mio compito è quello di valorizzare il, patrimonio di tutti. Mercato? Copriremo le nostre lacune”. Tre sconfitte consecutive per i sardi, con 10 gol incassati e zero fatti. SportFace.

Advertising

AlfredoPedulla : #Giulini in passato ha esonerato per molto molto meno. Le responsabilità di #Mazzarri sono evidenti, ma a #Cagliari… - sportface2016 : #Cagliari, #Giulini è sicuro: 'Con Mazzarri usciremo fuori da questa situazione' - UnioneSarda : #Sardegna - Campionato al giro di boa: #Cagliari penultimo e Giulini positivo al #Covid19 - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Le responsabilità del club, la conferma a #Mazzarri, il punto sul mercato e su #Godin e #Caceres ma an… - UnioneSarda : Campionato al giro di boa: #CagliariCalcio penultimo e Giulini positivo al Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Giulini

Ma il virus si sta diffondendo sempre di più anche in Sardegna e non ha risparmiato il presidente del: è stato il mister Mazzarri ieri a rivelare che Tommasonon ha potuto ...Walter Mazzarri , in conferenza stampa, commenta Juve -. SECONDO TEMPO - 'Siamo entrati veramente bene, stavamo facendo un buon calcio. In questo ...questi ragazzi e le risposte'- '...Le dichiarazioni di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari: "Con Mazzarri usciremo fuori da questa situazione" ...Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato a L'Unione Sarda del difficile momento della squadra e delle prospettive per la seconda parte di stagione, con un occhio pa ...