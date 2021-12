Cagliari | Capozucca a lavoro sul mercato | tutti gli obiettivi in lista

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Calcio: il d.s. rossoblùè aalla ricerca di rinforzi.i nomi inIl, penultimo in classifica a quota dieci punti, ha bisogno di rinforzi per affrontare il girone di ritorno e buttarsi a capofitto sulla lotta salvezza. Ildi gennaio, come riporta Il Corriere dello Sport, sarà indirizzato sui reparti. In difesa, dopo l’addio di Godin e Caceres, i nomi più ricorrenti sono quelli di Izzo e Gabbia. Per la fascia sinistra, il diessepensa a Murru, Lovato e Kumbulla. Non si sa ancora nulla dellaredatta da Walter Mazzarri che spera di avere, già a inizio, i giocatori che possano rispecchiare al meglio ...

Advertising

CagliariNews24 : ??Calciomercato #Cagliari, si va alla ricerca di rinforzi. I nomi di #Capozucca - ladopata1 : tu sei il peggior presidente della storia del Cagliari calcio @tommasogiulini e con te il peggior ds della storia d… - gilnar76 : Juve Cagliari: Cherubini e Capozucca a colloquio a bordocampo #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - junews24com : Juve Cagliari: Cherubini e Capozucca a colloquio a bordocampo - - antocheeks96 : @cosimo3_7 Si certo con questo Cagliari che ha problemi mi spogliatoio per colpa di capozucca -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Capozucca

ASCOLTA Calciomercato: il d.s. rossoblùè a lavoro alla ricerca di rinforzi. Tutti i nomi in lista Il, penultimo in classifica a quota dieci punti, ha bisogno di rinforzi per affrontare il ......per primo Tommaso Giulini ha parlato all' Unione Sarda del momento del, dicendo: 'Ne verremo fuori'. Il presidente dei rossoblu parla anche delle dichiarazioni del da Stefano, ...ASCOLTA Calciomercato Cagliari: il d.s. rossoblù Capozucca è a lavoro alla ricerca di rinforzi. Tutti i nomi in lista Il Cagliari, penultimo in classifica a quota dieci punti, ha bisogno di rinforzi p ...ASCOLTA Il Cagliari ha bisogno di rinforzi per affrontare il girone di ritorno e buttarsi a capofitto sulla lotta salvezza. Ecco i nomi che piacciono a Capozucca Il Cagliari, penultimo in classifica a ...