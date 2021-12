Cagliari, barista chiede il Green Pass, lei le lancia il cappuccino bollente (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Natale è praticamente arrivato e in un periodo come questo, nel quale milioni di italiani Passeranno meno tempo del solito in casa, c'è bisogno di evitare un'esplosione dei contagi. Natale con il Super Green Pass Per questo motivo, nel periodo natalizio il Governo Draghi ha imposto misure più severe per l'accesso in bar e ristoranti. Per chi consuma al tavolino, nei bar, c'è bisogno del Super Green Pass, quello che si ottiene solo con la vaccinazione o la guarigione. Come noto, c'è una minoranza molto rumorosa che è contraria allo strumento del Green Pass e lo esterna tutti i giorni, sia online che offline. Un episodio accaduto a Cagliari dimostra che alcune persone possono perdere il controllo improvvisamente quando si parla della tessera ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Natale è praticamente arrivato e in un periodo come questo, nel quale milioni di italianieranno meno tempo del solito in casa, c'è bisogno di evitare un'esplosione dei contagi. Natale con il SuperPer questo motivo, nel periodo natalizio il Governo Draghi ha imposto misure più severe per l'accesso in bar e ristoranti. Per chi consuma al tavolino, nei bar, c'è bisogno del Super, quello che si ottiene solo con la vaccinazione o la guarigione. Come noto, c'è una minoranza molto rumorosa che è contraria allo strumento dele lo esterna tutti i giorni, sia online che offline. Un episodio accaduto adimostra che alcune persone possono perdere il controllo improvvisamente quando si parla della tessera ...

