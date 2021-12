Caduta libera – Campionissimi: anticipazioni e ospiti della seconda puntata, 23 dicembre (Di giovedì 23 dicembre 2021) Questa sera, giovedì 23 dicembre 2021, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Caduta libera – Campionissimi, programma condotto da Gerry Scotti che vedrà sfidarsi nei singoli appuntamenti del game show co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy un super campione della storia delle dieci edizioni del programma con altri otto campioni del passato e due personaggi famosi: nella finale in onda mercoledì 5 gennaio, poi, si eleggerà il “Campionissimo 2021 di Caduta libera”. “Il Natale è quel periodo dell’anno in cui ci si dispone con tutta la famiglia attorno alla tv, come un tempo si faceva con il camino. Questa è la nostra strenna per il pubblico”, le parole di Gerry Scotti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Questa sera, giovedì 232021, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda ladi, programma condotto da Gerry Scotti che vedrà sfidarsi nei singoli appuntamenti del game show co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy un super campionestoria delle dieci edizioni del programma con altri otto campioni del passato e due personaggi famosi: nella finale in onda mercoledì 5 gennaio, poi, si eleggerà il “Campionissimo 2021 di”. “Il Natale è quel periodo dell’anno in cui ci si dispone con tutta la famiglia attorno alla tv, come un tempo si faceva con il camino. Questa è la nostra strenna per il pubblico”, le parole di Gerry Scotti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel ...

Advertising

eziomauro : Borsino social 2021, chi sale e chi scende tra i politici: Salvini in caduta libera. La performance migliore è di C… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV 23 DICEMBRE 2021: UN GIOVEDÌ TRA THE VOICE SENIOR, CADUTA LIBERA E CITTÀ SEGRETE - LorenzoMainieri : @CadutaLiberaTv Campionissimi: alle 21:40 su Canale Cinque con @Gerry_Scotti - TV_Italiana : #CadutaLibera in onda dalle ore 19:45? C'è qualcosa che non quadra in quel di #Mediaset... - taninoferri : Da Repubblica: 'Chi sale e chi scende tra i politici: Salvini in caduta libera. La performance migliore è di Calend… -