“Caduta libera Campionissimi” | anticipazioni di giovedì 23 dicembre

Secondo appuntamento, giovedì 23 dicembre, con "Caduta libera Campionissimi", gli speciali in prime time del game show condotto da Gerry Scotti, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy. Ogni puntata vede sulla botola centrale un super campione della storia delle 10 edizioni di "Caduta libera". A sfidarlo ci sono altri 8 campioni del passato e 2 personaggi famosi. In questo secondo appuntamento sulla botola centrale tornerà Gabriele Giorgio (campione per 35 puntate e un montepremi complessivo vinto di 316.000 euro) e i due vip che giocheranno saranno Roberta Giarrusso e Nicola Savino. Ospiti della serata: Elettra Lamborghini, The Kolors, Gabriele Cirilli e Iva Zanicchi.

