Cabina di regia | verso obbligo mascherine all' aperto Green pass ridotto a 6 mesi Terza dose a 4 mesi Scuole aperte con screening

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Si è tenuta in mattinata ladia palazzo Chigi con Mario Draghi, i capidelegazione dei partiti e il Cts. Con la diffusione della variante Omicron già arrivata al 28% in...

Ultime Notizie dalla rete : Cabina regia

Nelladi, la riunione tra i capidelegazione delle forze di maggioranza e il premier Mario Draghi, è stato infatti deciso di introdurre "l'obbligo di mascherine Ffp2 in cinema, teatri e ...ROMA - Sono ore importanti per decretare i nuovi provvedimenti per arginare il brusco aumento di contagi da Covid - 19 (dovuto alla variante omicron) delle ultime settimane. Dalladidi Palazzo Chigi emergono dettagli sulle ipotetiche nuove restrizioni che vedono protagonista la mascherina di tipo Ffp2 : infatti, da fonti interne, è emerso che scatterà l' obbligo ...Sono queste, secondo quanto si apprende, alcune delle misure esaminate nella Cabina di regia sulle nuove misure di contrasto al Covid alla luce della variante Omicron che si è svolta a Palazzo Chigi.Fino al 31 gennaio si prevede l'estensione dell'obbligo di green pass rafforzato - dunque in possesso di vaccinati e guariti dal Covid- alla ristorazione al chiuso anche al banco. Lo ...