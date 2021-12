Cabina di Regia Covid-19, ecco tutte le decisioni prese (Di giovedì 23 dicembre 2021) per contrastare l’avanzata della variante Omicron in Italia Si è tenuta questa mattina la Cabina di Regia del Governo per contrastare l’avanzata della variante Omicron nel nostro Paese. A tal proposito Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss, ha detto: “Anche se i risultati sono ancora preliminari, la stima conferma la grande velocità di diffusione della variante, che sembra dare focolai molto estesi in breve tempo e si avvia ad essere maggioritaria in breve tempo, come sta già avvenendo in diversi altri paesi europei”. Secondo gli ultimi dati, la nuova variante del Covid-19 rappresenta il 28,2% dei contagi registrati. Per arginare il più possibile i contagi, sono state prese nuove misure di contenimento. Leggi anche: Covid, LE REGIONI VERSO IL CAMBIO COLORE: LOMBARDIA VICINO AL ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) per contrastare l’avanzata della variante Omicron in Italia Si è tenuta questa mattina ladidel Governo per contrastare l’avanzata della variante Omicron nel nostro Paese. A tal proposito Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss, ha detto: “Anche se i risultati sono ancora preliminari, la stima conferma la grande velocità di diffusione della variante, che sembra dare focolai molto estesi in breve tempo e si avvia ad essere maggioritaria in breve tempo, come sta già avvenendo in diversi altri paesi europei”. Secondo gli ultimi dati, la nuova variante del-19 rapnta il 28,2% dei contagi registrati. Per arginare il più possibile i contagi, sono statenuove misure di contenimento. Leggi anche:, LE REGIONI VERSO IL CAMBIO COLORE: LOMBARDIA VICINO AL ...

