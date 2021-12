Buon 1990, quali film andranno in onda su Italia 1 in questa fine 2021? (Di giovedì 23 dicembre 2021) Come ogni fine anno che si rispetti, anche per celebrare l’addio a questo 2021 potremo gustarci una serie di film di culto su Italia 1, alcuni dei quali (ovviamente) a tema natalizio. Mediaset ha infatti lanciato la rassegna “Buon 1990”, che prenderà il via il 29 dicembre con Forrest Gump. L’idea di Mediaset è chiaramente quella di trascorrere gli ultimi giorni dell’anno in compagnia di alcune pellicole che hanno fatto la storia degli anni ’90. Il film con protagonista Tom Hanks non poteva certo mancare, ma anche nei giorni successivi il programma è davvero molto ricco. Su Italia 1, infatti, verranno trasmessi “Il Grande Lebowski”, “Il Corvo” e “Pulp Fiction”, assieme ad altri film che hanno segnato il glorioso ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 23 dicembre 2021) Come ognianno che si rispetti, anche per celebrare l’addio a questopotremo gustarci una serie didi culto su1, alcuni dei(ovviamente) a tema natalizio. Mediaset ha infatti lanciato la rassegna “”, che prenderà il via il 29 dicembre con Forrest Gump. L’idea di Mediaset è chiaramente quella di trascorrere gli ultimi giorni dell’anno in compagnia di alcune pellicole che hanno fatto la storia degli anni ’90. Ilcon protagonista Tom Hanks non poteva certo mancare, ma anche nei giorni successivi il programma è davvero molto ricco. Su1, infatti, verranno trasmessi “Il Grande Lebowski”, “Il Corvo” e “Pulp Fiction”, assieme ad altriche hanno segnato il glorioso ...

Buon 1990, quali film andranno in onda su Italia 1 in questa fine 2021? NonSolo.TV Buon 1990! Un tuffo nel passato per augurarvi uno spettacolare anno nuovo! Quattro serate con i cult degli anni '90 per un inizio col botto. Da mercoledì 29 dicembre a sabato 1 gennaio vi aspettiamo su Italia 1.

