Advertising

PianetaMilan : #Buffon : 'Il mancato trionfo in #Champions tiene ancora vivo il mio agonismo' #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Buffon mancato

Pianeta Milan

Una squadra composta in buona parte dei livornesi, che Rossi hadi ringraziare a dovere ...ha raggiunto e superato il record di imbattibilità stabilito a livello professionistico da Gigi...... adesso per prendere finalmente il volo ci sarà bisogno anche del miglior? (agg. di Claudio ... senza contare la sfida contro il Benevento che ha saltato per squalifica, Lucca hala rete ...ASCOLTA Gianluigi Buffon, portiere del Parma, si racconta in un’intervista concessa al portale messicano Tudn.com: le sue dichiarazioni In un’intervista concessa al portale messicano Tudn.com, Gigi Bu ...BUFFON SUL FUTURO - Intervistato da "TUDN", Gianluigi Buffon ha parlato del suo futuro. L'estremo difensore, prossimo ai 44 anni, è tornato in estate al ...