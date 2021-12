Buffon a sorpresa | “Se avessi raggiunto quel traguardo | mi sarei già ritirato!”

(Di venerdì 24 dicembre 2021)è eterno, è leggendario e forse anche per questo: perché non è mai riuscito a raggiungeretanto sognato e tanto ambito. L’ex numero uno della Juventus ha rivelato questa piccola indiscrezione,la che lo ha fatto e lo sta facendo continuare a giocare anche ora, a 43 anni suonati – e pensare che diventeranno ben 44 il prossimo 28 gennaio! Insomma, infinito Gigi. “Si lo ammetto, se l’vinta migià ritirato”:lancia la clamorosa indiscrezione! Ha rilasciato un’ultima, importante intervista al portale messicano Tudn.com l’ex portierone della Nazione Gigi. E fra i vari argomenti toccati, ha rilasciato un sorprendente retroscena a proposito della sua stellare carriera.

