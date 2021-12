Bruscolotti | “Il Napoli fallisce sempre gli appuntamenti importanti Ecco di di è la colpa”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Giuseppeparla dopo la sconfitta delcontro lo Spezia: “Questa squadragli”. Giuseppe, ex giocatore e capitano delha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 station Radio:-SPEZIA – “Le sconfitte lasciano‘amaro in bocca, poi per come è arrivata ieri, l’importanza della gara, fa ritornare alla partita contro il Verona. Questa squadra lascia per strada gli”. ROSA – “Limiti sono attenuanti, mancano elementi, però diciamo che per vincere c’è bisogno di adeguarsi a tutte le situazioni, gli assenti devono essere coperti. L’impresa di ...

