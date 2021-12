Brusaferro | ' Omicron? Sarà la variante maggioritaria in Italia'

Advertising

TheItalianTimes : ?? LE NOVITÀ #Cabinadiregia: #mascherine all’aperto e #GreenPass valido 6 mesi. #Brusaferro, ISS: “Ogni due giorni… - Gpb516 : RT @petunianelsole: Cinque giorni fa per Brusaferro (Iss) erano 84… - AgenziaOpinione : ISS – ISTITUTO SUPERIORE SANITÀ * BRUSAFERRO, « CRESCE LA PERCENTUALE DELLA VARIANTE OMICRON IN ITALIA, DA UNA VALU… - MRGualano : RT @GiovaQuez: Brusaferro (Iss): 'Anche se i risultati sono preliminari, la stima conferma la grande velocità di diffusione della variante… - la_staxy : RT @rtl1025: ?? Anche se i risultati sono preliminari, 'la stima conferma la grande velocità di diffusione della variante #Omicron, che semb… -

Ultime Notizie dalla rete : Brusaferro Omicron

Il presidente dell'Iss, Silvio, ha parlato della nuova varianteannunciando la stima del 28% in Italia: "Anche se i risultati sono ancora preliminari, la stima conferma la grande velocità di diffusione della ..."In Italia è in forte crescita la percentuale della variante, che da una stima basata sulle ... Il presidente dell'Iss, Silvio, spiega che "anche se i risultati sono ancora ...Variante Omicron: in Italia è allarme. I casi raddoppiano ogni due giorni e l'Iss ne è ormai convinta: "Presto diventerà maggioritaria" ...Cabina di regia anti-Covid: le regole del nuovo decreto (dal 28 dicembre), i 4 punti in CdM. Tamponi, terza dose, Green Pass, Omicron ...