Brusaferro: incidenza Covid 352 casi su 100mila abitanti (Di giovedì 23 dicembre 2021) "L'incidenza di casi su 100mila abitanti oggi su attesta sul valore di 352, in netta crescita rispetto alla scorsa settimana". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 dicembre 2021) "L'disuoggi su attesta sul valore di 352, in netta crescita rispetto alla scorsa settimana". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio ...

NUOVO DECRETO COVID, LE MISURE PROPOSTE DALLA CABINA DI REGIA: ECCO COSA CAMBIA ... il capo del Cts Franco Locatelli e il presidente dell'Iss Franco Brusaferro. Questi in dettaglio ... che riporta la situazione epidemiologica in base all'incidenza dei casi positivi a 14 giorni ogni ...

Gimbe: "Balzo di terapie intensive e ricoveri (a +17%) e di morti (+33%)". 23 dic 20:07 Brusaferro: "Incidenza a 352, in netta crescita" "L'incidenza è a 352, in netta crescita occupazione posti letto ...

Nuove norme anti Covid per Natale e Capodanno 2021 Nonostante il procedere delle vaccinazioni il rischio del dilagare di una nuova ondata è sempre più concreto, soprattutto nei giorni di fine anno, caratterizzati da una maggiore socialità. Per fronteg ...

