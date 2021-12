Britney Spears torna a cantare... nel bagno di casa (e contro la sua famiglia): in arrivo un nuovo singolo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il 2021 è senza dubbio l'anno di Britney Spears . Mentre è tornata libera dopo 13 anni grazie alla sentenza del tribunale che ha revocato la sua custodia legale, la pop star ha segnato numeri da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il 2021 è senza dubbio l'anno di. Mentre èta libera dopo 13 anni grazie alla sentenza del tribunale che ha revocato la sua custodia legale, la pop star ha segnato numeri da ...

TAEshadowlikeme : BRITNEY JEAN SPEARS PRINCESS OF POP REGINA INDISCUSSA DEL SAGITTARIO STA PIANO PIANO ALZANDO LA VOCE STO PIANGENDO… - TAEshadowlikeme : STO FOTTUTAMENTE TREMANDO BRITNEY SPEARS PRINCESS OF POP SI STA RIPRENDENDO TUTTO CIÒ CHE È SUO - Camilizers97_ : RT @vcsabianey: Perdi tudo quando chega na parte 'Britney Spears We Love You' - livelifeVale : RT @implacata: svegliandomi con britney spears che dice che sta lavorando su nuove canzoni ???? ?????????????????????????????????? - shadesofpedro : RT @vcsabianey: Perdi tudo quando chega na parte 'Britney Spears We Love You' -

Britney Spears annuncia: 'Lavoro ad una nuova canzone' Tra una trombata di Natale e l'altra con l'obiettivo gravidanza ormai nel mirino, Britney Spears ha annunciato nuova musica in arrivo. " Sarò la cheerleader di me stessa ? perché ???? Sono qui per ricordare alla mia famiglia bianca 'di classe' che non ho dimenticato quello che mi ...

Britney Spears torna a cantare... nel bagno di casa (e contro la sua famiglia): in arrivo un nuovo singolo
Dopo che il tribunale ha revocato la custodia legale del padre, la cantante sui social ha ricordato al mondo intero e a se stessa di essere ancora la principessa del pop ...

