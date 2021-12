Briga ha sposato Arianna Montefiori | ecco i dettagli delle nozze

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Dopo due anni insieme,si sono giurati amore eterno. La coppia si è detta sì in grande stile il 18 dicembre nell’incantevole cornice del Vaticano, davanti ad amici e parenti. E’ seguito un party scatenato, in cui il rapper ha dedicato una canzone alla moglie e lei ha replicato con una lettera da batticuore. Sui social hanno condiviso la gioia con i fan postando le foto della giornata speciale: Per mille anni, ha scritto lui, Il giorno più bello della mia vita ha replicato lei. La storia d’amore diDiana Del Bufalo, testimone della sposa, in Atelier Emési sono conosciuti nel 2019 a una cena tra amici. A fare da Cupido è stata Diana Del Bufalo, che ha ...

Ventisette anni lei, trentadue lui. Arianna Montefiori e Mattia Bellegrandi, in arte Briga, si sono uniti in matrimonio. Il cantante e l'attrice Arianna Montefiori si sono detti sì con una romantica cerimonia. Alla cerimonia Briga era elegante in completo scuro e Arianna Montefiori romantica con un abito da sposa Atelier Emè.