Brian May guarito dal Covid-19, lo sfogo sui social dopo il test negativo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Brian May guarito dal Covid-19. A farlo sapere è lo stesso leggendario chitarrista dei Queen, che nei giorni scorsi aveva fatto spaventare i fan mostrando il test anti Covid-19 positivo. Da quel giorno l’artista ha tenuto costantemente aggiornati i suoi follower, discutendo sull’importanza delle restrizioni, dei vaccini e della prevenzione, ma soprattutto con un certo tono polemico verso il governo britannico. Brian, infatti, ha supposto di aver contratto la variante Omicron ma “qui in Inghilterra nessuno ti dice quale variante hai contratto”. Brian May guarito dal Covid-19 Due giorni fa the Doctor aveva scritto di aver accusato sintomi lievi: “Ho accusato congestione, febbre e tosse ma non ho mai perso il gusto e l’olfatto e – ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021)Maydal-19. A farlo sapere è lo stesso leggendario chitarrista dei Queen, che nei giorni scorsi aveva fatto spaventare i fan mostrando ilanti-19 positivo. Da quel giorno l’artista ha tenuto costantemente aggiornati i suoi follower, discutendo sull’importanza delle restrizioni, dei vaccini e della prevenzione, ma soprattutto con un certo tono polemico verso il governo britannico., infatti, ha supposto di aver contratto la variante Omicron ma “qui in Inghilterra nessuno ti dice quale variante hai contratto”.Maydal-19 Due giorni fa the Doctor aveva scritto di aver accusato sintomi lievi: “Ho accusato congestione, febbre e tosse ma non ho mai perso il gusto e l’olfatto e – ...

