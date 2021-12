Bper presenta il nuovo volume strenna “Pagani Hypercars d’autore”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 23 dicembre 2021) La Motor Valley ha una storia magica; oltre 100 anni fa nacque Maserati a cui seguirono Ferrari, Lamborghini, Ducati, De Tomaso, Dallara e tante altre aziende. Da circa 10 anniBanca promuove volumi che raccontano la storia motoristica italiana, che ha nel proprio territorio di riferimento, l’Emilia, il cuore pulsante. Prima della pandemia, venneto il libro sulla storia della Dallara, ora è la volta della, azienda nata dal genio e dal sogno del suo fondatore Horacio, che da una piccola città in Argentina a pochi chilometri da Rosario, arrivò a Modena, per fabbricare , come diceva lui, “l’auto più bella del mondo.” Oggi non è l’unico a dirlo, ledellasono vetture rinomate e ammirate in tutto il mondo. Il ...