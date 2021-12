Bozza Pnrr: nel 2022 centrare 102 obiettivi per 40 miliardi. Draghi: "Impegno fino al 2026" (Di giovedì 23 dicembre 2021) Via libera dall'Ue alle rate semestrali delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza riconosciute all'Italia Leggi su rainews (Di giovedì 23 dicembre 2021) Via libera dall'Ue alle rate semestrali delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza riconosciute all'Italia

Advertising

News24_it : Bozza Pnrr: nel 2022 da centrare 102 obiettivi per 40 miliardi - Agenzia ANSA - MaralbAzsc : Bozza Pnrr: 102 obiettivi 2022 per un valore di 40 miliardi - Dome689 : RT @Open_gol: Via libera dall'Unione europea alle rate semestrali delle risorse del Pnrr riconosciute all'Italia: i primi fondi arriveranno… - Open_gol : Via libera dall'Unione europea alle rate semestrali delle risorse del Pnrr riconosciute all'Italia: i primi fondi a… - HiPeople_21 : Press Review / Bozza Pnrr: nel 2022 da centrare 102 obiettivi per 40 miliardi - Agenzia ANSA… -