(Di giovedì 23 dicembre 2021) La Premier League ha rinviato due partite delDay,, in seguito al focolaio epidemico che continua a riguardare sia ildi Bielsa che il. Si tratta delle prime partiteper la prossima giornata. Nell’ultimo turno di campionato ne erano statesei, ma i club hanno deciso nonostante ciò di non interrompere il campionato e di proseguire regolarmente anche durante le feste. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Boxing Day, rinviate Liverpool-Leeds e Watford-Wolves I club di Premier avevano deciso, pochi giorni fa, di non in… - majewsky2000 : Che palle stanno rinviando tutte le partite ora pure il boxing day due partite al momento… - Ma_Do_Sd : RT @Ma_Do_Sd: Quest'anno voglio essere io il primo a pubblicare i risultati del Boxing Day del '63 allora mi prendo il giusto anticipo: htt… - calcioinglese : La Premier League ha confermato il rinvio di Liverpool v Leeds e Wolverhampton v Watford in programma il 26 dicembr… - bobbyxbae : boxing day senza Liverpool ma assolutamente sarà un bel Natale???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Boxing Day

BURNLEY - EVERTON - domenica ore 16:00 Molte sono le incognite legate alla condizione del Burnley , che scenderà in campo direttamente neldopo più di venti giorni di 'riposo' forzato. L'...Pronto Soccorso a Fiorenzuola ancora chiuso, AUDIO INTERVISTA a Giuseppe Bersani (Sindaco Castell'Arquato) Precedente La grande Boxe della Salus et Virtus, il 26 dicembre ritorna il "" La ...Sale a tre il numero delle partite rinviate nella 13ª giornata: dopo Milano-Virtus e Napoli-Reyer salta anche la sfida del PalaRadi a causa del focolaio emerso all'interno del gruppo squadra di Cremon ...Boxing day: tra tradizione natalizia e amore per il soccer, in Inghilterra si gioca anche a Santo Stefano. La Premier League non si ferma mai, Covid permettendo ...