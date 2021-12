Borsa | Milano sale nel finale +0 | 6% | sprint Cnh | giù Bper

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Si prepara a chiudere in positivo Piazza Affari nell'ultima mezz'ora di contrattazioni, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,6% a 26.991 punti. Scende a 136,7 punti lo spread tra Btp re Bund ...

Sugli scudi Cnh (+3,27%), che ritocca a 16,74 euro il proprio massimo storico dopo il via libera dei soci allo scorporo di Iveco, che sarà quotata autonomamente indal prossimo 3 gennaio. Bene ...Il trolley e lacon i vestiti e le cose di Jaime Andres Jaime Andres, ci racconta la madre ... Era per questa ragione che di recente, senza molte cerimonie, aveva deciso di ritornare a, ...Intonazione positiva a Piazza Affari nell'ultima seduta prima della pausa natalizia, all'unisono con le altre borse europee. Molto contenuti gli scambi con gli investitori e i gestori oramai alle pres ...Si prepara a chiudere in positivo Piazza Affari nell'ultima mezz'ora di contrattazioni, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,6% a 26.991 punti. (ANSA) ...