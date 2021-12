Borsa: finale positivo Europa con Wall Street, Milano +0,7% (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ampliano il rialzo negli ultimi minuti di contrattazioni le principali borse europee. Madrid guadagna l'1,45%, Francoforte l'1,11%, Parigi lo 0,95%, Milano lo 0,7% e Londra lo 0,57% mentre gli indici ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ampliano il rialzo negli ultimi minuti di contrattazioni le principali borse europee. Madrid guadagna l'1,45%, Francoforte l'1,11%, Parigi lo 0,95%,lo 0,7% e Londra lo 0,57% mentre gli indici ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: finale positivo Europa con Wall Street, Milano +0,7%: Spread scende a 135 punti, rendimento si riporta sotto… - fisco24_info : Borsa: Milano sale nel finale (+0,6%), sprint Cnh, giù Bper: Spread tra Btp e Bund tedeschi sfiora i 139 punti, tie… - MKT_INS : Chiusura #Borsa:il #FtseMib termina in rialzo dello 0,7% a 26.827 punti, ben intonato come il #Ftse100 +0,6%, il… - ansa_economia : Borsa: Milano tonica verso il finale, Saipem +4%. Bene le banche e le auto. Lo spread Btp-Bund a 133 punti #ANSA - DottorZivalo : @Prudenzi4 Un’occhiatina puoi anche dargliela. Io lo guardo sempre dall’adolescenza per almeno 3 motivi: 1. Overtur… -