Borsa | Europa chiude positiva | Parigi +0 | 77% | Londra +0 | 48%

Chiusura positiva per le principali borse europee. Parigi ha guadagnato lo 0,77% a 7.106 punti, Londra lo 0,48% a 7.376 punti, Francoforte l'1,02% a 15.752 punti e Madrid l'1,25% a 8.565 punti . 23 ...Ascolta il podcast Market mover Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di ...MILANO – Borsa di oggi 23 dicembre. ENEL ED ENI Enel ed Eni mettono a fattor comune le reti di ricarica per le auto elettriche. L'alleanza sulle colonnine ...(Teleborsa) - Finale al rialzo per le principali borse europee, nell'ultimo giorno di contrattazione prima della pausa natalizia. La maggior parte dei mercati internazionali, infatti, rimarrà chiusa o ...