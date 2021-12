Boom delle vendite di aperitivi (+23,8%), impazza la ‘mixology’ (Di giovedì 23 dicembre 2021) MILANO – E’ record per gli aperitivi in Italia che nei primi nove mesi del 2021 mettono a segno una crescita del 23,8% sul 2020. A trainarne le vendite di quelli alcolici è il fenomeno della mixology, l’arte del bere miscelato basato sull’equilibrio tra tutti gli ingredienti alcoli e non, che da quando è scoppiata la pandemia non è più solo legato alle occasioni di consumo fuori casa, ma è sempre più diffuso anche tra le mura domestiche. A conferma di questo trend, ben il 35% dei consumatori italiani preferisce bere a casa spirits in modalità mixata. E’ uno dei dati contenuti nell’Osservatorio economico di Federvini, che mette in evidenza anche le buone performance di questa categoria anche sui mercati internazionali. Nei primi 8 mesi dell’anno, infatti, registra export per 828 milioni di euro, in crescita del 22% rispetto allo stesso periodo del 2020, ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 dicembre 2021) MILANO – E’ record per gliin Italia che nei primi nove mesi del 2021 mettono a segno una crescita del 23,8% sul 2020. A trainarne ledi quelli alcolici è il fenomeno della mixology, l’arte del bere miscelato basato sull’equilibrio tra tutti gli ingredienti alcoli e non, che da quando è scoppiata la pandemia non è più solo legato alle occasioni di consumo fuori casa, ma è sempre più diffuso anche tra le mura domestiche. A conferma di questo trend, ben il 35% dei consumatori italiani preferisce bere a casa spirits in modalità mixata. E’ uno dei dati contenuti nell’Osservatorio economico di Federvini, che mette in evidenza anche le buone performance di questa categoria anche sui mercati internazionali. Nei primi 8 mesi dell’anno, infatti, registra export per 828 milioni di euro, in crescita del 22% rispetto allo stesso periodo del 2020, ...

