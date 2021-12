Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti giovedì 23 dicembre

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Ildell’emergenza Coronavirus delaggiornato a232021. Va avanti il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 5.023 nuovi, 20, 3.510, 159 (+6) ricoverati in terapia intensiva, 1.089 (+24) ricoverati negli altri reparti. Sono +1.493 gli attualmente positivi per un totale di 65.511. SportFace.

Advertising

fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 23 dicembre: Numeri e dati da Lombardia e Veneto,… - sportface2016 : #Veneto: il bollettino e i numeri odierni del #23dicembre #Coronavirus #COVID19 - TViweb : Post Edited: COVID VENETO – Il virus corre: più di 5 mila nuovi casi e 20 morti. A Vicenza +896 positivi - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! COVID VENETO – Il virus corre: più di 5 mila nuovi casi e 20 mo - TgrRaiVeneto : #Coronavirus #Veneto: i dati di giovedì #23dicembre 2021. Il bollettino emesso da Regione e Azienda Zero… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Veneto

neldi oggi 23 dicembre 2021 . Non si ferma l'impennata di contagi: sono 5.023 i nuovi casi e 20 i morti in 24 ore. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 65.511, mentre le ...In tutto il, infatti, valgono le norme anti - Covid legate alla zona gialla. L'uso della ... Intanto, però, i contagi continuano ad aumentare in tutta la regione: ildi ieri parlava ...Il bollettino coronavirus covid di oggi, giovedì 23 dicembre: dati aggiornati su contagi, morti e guariti sul territorio veneto ...Federica Pellegrini testimonial per la campagna sulla terza dose Covid. Zaia: "Ordinanza per salvare lo sci anche in zona arancione". Oggi 20 morti, 5.023 contagiati, 1.363 ricoverati ...