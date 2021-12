Bollettino Lombardia oggi: contagi, morti e guariti giovedì 23 dicembre (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Bollettino dell’emergenza Coronavirus della Lombardia aggiornato a giovedì 23 dicembre 2021. Prosegue senza sosta l’opera di analisi della curva epidemiologica della Regione Lombardia, una delle zone più colpite del nostro Paese fin dall’inizio dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano 12.955 nuovi contagi, 35 morti, 47.127 tamponi molecolari, 165 guariti, 162 (-2) ricoverati in terapia intensiva, 1.408 (+56) ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a232021. Prosegue senza sosta l’opera di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite del nostro Paese fin dall’inizio dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 12.955 nuovi, 35, 47.127 tamponi molecolari, 165, 162 (-2) ricoverati in terapia intensiva, 1.408 (+56) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

